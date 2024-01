Auffallend sei auch hier abermals, dass die Etablierung der Terminbörsen und bisheriger Finanzprodukte nicht zu einer nachhaltigen Beruhigung der Lage hätten beitragen können. Dass Kryptos jemals die Volatilitätsniveaus von etablierten Aktienmärkten erreichen würden, würden die Analysten aber ohnehin für illusorisch halten. Bitcoin & Co. würden auch künftig Assets mit einem Chancen/Risiko-Profil im spekulativen Bereich bleiben - daran würden auch ETFs nichts ändern. Was die Analysten aber für realistisch erachten würden, sei, dass durch die Zulassung die Amplituden abflachen und extreme Ausreißer bei den Kursbewegungen an Häufigkeit verlieren würden.



Während hinter dem Thema Volatilität also noch einige Fragezeichen stünden, seien die Analysten der festen Meinung, dass die Zulassung eines Spot-ETFs die Kryptoindustrie weiter öffnen werde. Damit einhergehend sei eine erhöhte Akzeptanz, Institutionalisierung und Legitimation der Kryptobranche zu erwarten. Der größte Vorteil für Marktteilnehmer:innen liege aber in der erleichterten Handhabung.



Während nämlich so mancher bei Krypto, Token, Wallet, Keys etc. schnell mal den Überblick verliere, erlaube ein Finanzprodukt wie ein ETF einen einfachen Zugang zur Kryptowelt über das Wertpapierdepot bei der Bank des Vertrauens. Wichtig zu betonen sei aber, dass der Kauf von ETF-Anteilen lediglich die Partizipation an der Kursentwicklung des BTC ermögliche und damit im Kontrast zur eigentlichen Idee des Bitcoins stehe (dezentrales Geldsystem, sicherer und transparenter Zahlungsverkehr durch Blockchaintechnologie, etc.). Es sei eine alleinige Spekulation auf Kursanstiege. Nicht mehr. Nicht weniger.



Zum vereinfachten Marktzugang komme jedoch auch noch die Annehmlichkeit der Steueragenden. Zwar seien beispielsweise mittlerweile auch in Österreich ansässige Kryptobroker dazu verpflichtet, Gewinne aus Kryptotransaktionen, ähnlich wie Banken, an den Fiskus abzuführen. Für im Ausland ansässige Börsen gelte dies jedoch nicht. In diesen Fällen seien Marktteilnehmer:innen weiterhin selbst für die Abfuhr der Kapitalertragssteuer verantwortlich - für viele ein lästiges Unterfangen.



Wie genau die neuen Spot-ETFs ausgelegt seien, werde sich in den kommenden Wochen weisen. Im Idealfall würden die ETFs UCITS-klassifiziert und mit einer österreichischen Steuerzulassung ausgestattet. Käufe und Verkäufe von Spot-ETFs auf Bitcoin, welche über Wertpapierdepots abgewickelt würden, würden dann dem üblichen Steuerprozess unterliegen, den man von Aktien & Co. kenne. Nämlich, dass die Kapitalertragssteuer bei Anfallen von den Banken selbst berechnet und abgeführt werde. Dies stelle eine deutliche Erleichterung aus Kundensicht dar.



Ob man dem Bitcoin nun freundlich gesinnt sei oder nicht, mit der Zulassung von Spot-ETFs durch die SEC sei ein Meilenstein für die Kryptoindustrie erreicht worden. Die SEC habe sich in ihrem Statement zwar weiterhin vom BTC als Zahlungsmittel distanziert und abermals die hohen Risiken betont, dennoch könne die Genehmigung der ETFs als bedeutender Abbau regulatorischer Hürden verbucht werden. Dies gelte es anzuerkennen und untermauere die Sichtweise der Analysten, dass digitale Assets gekommen seien, um zu bleiben. Der Zustrom an Kapitalflüssen wirke kursstützend und mit dem Halving im April 2024 stehe ein weiteres Schlüsselevent bevor, welches den Kurs signifikant beeinflussen könnte. Alles in allem stünden die Chancen gut, für ein imposantes Kryptojahr 2024. (Ausgabe vom 17.01.2024) (18.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach schier endlosen Debatten und einer abschließenden Twitter-Farce hat die SEC nun endlich die Zulassung von ETFs auf den Kassakurs des Bitcoins (Spot-ETF) durchgewunken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit ende eine nun schon viel zu lange andauernde Posse zwischen der US-Börsenaufsicht und der Kryptoindustrie. Der Markt habe es bereits vorab mit einem satten Kursplus gedankt - Balsam auf der Seele alteingesessener Kryptojünger, welche nicht nur die aktuellen Entwicklungen, sondern auch die Kurssteigerungen im Jahr 2023 (+150%) mit einer gewissen Genugtuung betrachten würden. Verständlich, nach dem Bärenmarkt und all den Unkenrufen der letzten zwei Jahre. Auch die Analysten würden die Kursentwicklung am Kryptomarkt mit äußerster Zufriedenheit verfolgen, schließlich hätten sie sich bereits vor gut einem Jahr mit einer bullischen Aussicht positioniert.Viele der aus damaliger Sicht positiven Treiber hätten sich mittlerweile aber manifestiert und andere Faktoren, wie das anstehende Halving-Event sowie nun die Zulassung von Spot-ETFs, hätten das Zepter übernommen. Was aber genau sei nun von Letzterem mittel- bis langfristig zu erwarten?