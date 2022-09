In Bezug auf die Bereiche, in denen der Sektor infolge der Pandemie Wachstum erfahren werde, sehen viel der Befragten Entwicklungspotenzial durch die Digitalisierung. Ein Viertel der Befragten gibt an, dass die beschleunigte Digitalisierung eine Chance zur Verbesserung des Services gegenüber Auftraggebern/ Kunden biete. Ebenso nennt die Hälfte (51%) der Befragten die Telemedizin als wahrscheinlichstes Wachstumsfeld innerhalb des HLS-Sektors, das Patienten den Zugang zu Gesundheitsdiensten der Zukunft erleichtert.



Mit Blick auf die Zukunft des Sektors geben 81% der Befragten an, dass die Gewinnung von Fachkräften mit digitaler Expertise wichtig sei, um sich innerhalb der nächsten 12 Monaten neue Chancen zu erschließen. Führungskräfte im HLS-Sektor sehen, dass die Gewinnung und Bindung der Talente von morgen entscheidend für die Lebensfähigkeit und das Wachstum ihres Sektors sein wird.



Alexandre Regniault, Leiter des HLS-Sektors von Simmons & Simmons: "Unsere Studie zeigt, dass nach einer Zeit, in der der HLS-Sektor unter erheblichem Druck stand, die Führungskräfte von der Resilienz ihrer Geschäftsmodelle überzeugt sind. 94% der Befragten sind zuversichtlich, dass der Sektor in der Lage ist, mit den anstehenden Chancen und Herausforderungen umzugehen. Wir sehen aber auch deutliche Bedenken hinsichtlich der Zeit, die für die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte erforderlich ist."



Peter Meyer, Leiter der deutschen Simmons & Simmons Praxisgruppe Streitbeilegung, wies auf die sich in der Studie zeigende Sorge nach einer wachsenden Zahl von streitigen Fragen im HLS-Sektor hin: "Erkennbar ist die Entwicklung im Bereich streitiger Auseinandersetzung nicht losgelöst vom allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld. Daraus erklärt sich die erwartete Zunahme von Streitigkeiten aus vertraglichen Beziehungen, wie auch das Risiko von Kollektivklagen, welche der Gesetzgeber unterstützt. Daneben verbleiben die bekannten Prozessrisiken zu Patentstreitigkeiten und Fragen der Produkthaftung. Simmons wird die Erkenntnisse aus dieser Studie nutzen, um die Arbeit unserer multidisziplinären Teams weiter an den Erfordernissen unserer Mandanten auszurichten."



Die Ergebnisse der Simmons & Simmons Studie "Legal trends herald an era of opportunity. The future of healthcare and life sciences" sind ab heute online verfügbar.







München (www.aktiencheck.de) - Die internationale Anwaltskanzlei Simmons & Simmons hat eine Untersuchung durchgeführt, um die potenziellen Herausforderungen und Chancen zu erfassen, die Führungskräfte im Healthcare und Life Sciences (HLS)-Sektor als Folge der Covid 19-Pandemie voraussehen, so die internationale Kanzlei Simmons & Simmons in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Untersuchung erfolgte im Auftrag der Sozietät über Censuswide. Für die aktuelle Umfrage wurden knapp 2.000 führende Rechtsberater und Entscheidungsträger in 18 Ländern befragt, wobei die Fragen von der öffentlichen Wahrnehmung des Sektors bis hin zu den wichtigsten Wachstumshemmnissen und -motoren reichten.Auf die Frage nach den Herausforderungen, mit denen der HLS-Sektor in den nächsten zwölf Monaten konfrontiert sein werde, nennen mehr als ein Viertel (27%) der Befragten die Kosten für die Entwicklung neuer Produkte, während 26% angeben, dass der zeitliche Rahmen für die Markteinführung eines Produkts ebenfalls eine Herausforderung darstelle. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass im Sektor eine gewisse Besorgnis darüber herrscht, ob es möglich ist, innovative Produkte zeitnah auf den Markt zu bringen.