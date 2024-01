"Die Lehren aus den Höchstständen der Inflation in vier Jahrzehnten könnten von Dauer sein und die Lockerung der Federal Reserve einschränken", sagte er. "Gold ist auf dem besten Weg, den Widerstand von 2.000 Dollar pro Unze in eine Unterstützung umzuwandeln, Kupfer könnte sich auf 3 Dollar pro Pfund zubewegen und WTI-Rohöl könnte sich 40 Dollar pro Barrel nähern, wenn die Rezessionsprognose von Bloomberg Economics eintritt."



McGlone habe erklärt, dass das Auftauchen von Gold an der Spitze der jährlichen Makro-Performance-Scorecard von BI, während der Bloomberg Commodity Spot Index am unteren Ende stehe, darauf hinweise, dass sich die Märkte auf dem Weg in eine globale Rezession befänden.



Er habe gewarnt, dass die Auswirkungen der koordinierten Zinserhöhungen der Zentralbanken im Jahr 2023 möglicherweise erst im dritten Quartal 2024 voll zum Tragen kommen würden, und habe gesagt: "Der US-Aktienmarkt muss wahrscheinlich widerstandsfähig bleiben, oder Deflation könnte in einem Jahr ein Hauptthema sein."



3.000 Dollar scheine aus heutiger Sicht noch ambitioniert. Doch man sollte dabei im Hinterkopf behalten, dass Gold im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch erreicht habe trotz stark steigender Realzinsen. Diese relative Stärke des Goldpreises könnte durchaus ein Vorbote für ein sehr starkes Jahr 2024 sein.



Auch wenn der Goldpreis und die Minenaktien einen eher verhaltenen Start in 2024 erlebet hätten, sollten dies Anleger als Kaufchance sehen. Die Chancen für Gold und vor allem die nach wie vor günstig bewerteten Minenaktien stünden ausgesprochen gut. 2024 dürfte ein starkes Jahr werden. (04.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat nicht gerade einen gelungenen Jahresauftakt auf das Parkett gezaubert, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Edelmetall müsse Verluste hinnehmen. Doch die Korrektur verlaufe bislang auf hohem Niveau. Ein Analyst sehe deutlich höhere Kurse noch im laufenden Jahr. Da sich die makroökonomischen Bedingungen weiter verschlechtern würden, sei der Goldpreis bereit, im Jahr 2024 neue Höchststände zu erreichen und habe sogar das Potenzial, die Marke von 3.000 US-Dollar zu erreichen, so Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence."Die Tatsache, dass Gold die meisten Rohstoffe und den S&P 500 im Jahresvergleich bis zum 29. November übertrifft, könnte ein Hinweis auf unseren Basisfall sein: Ein großer Reset, der dem größten Liquiditätsschub der Geschichte würdig ist", so McGlone in seinem "Global Commodities 2024 Outlook".