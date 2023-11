Konkret würden die Ökonomen im ersten Quartal 2025 eine Inflationsrate in der Eurozone von 1,9 Prozent erwarten, nachdem sie bei der letzten Umfrage noch einen Wert von 2,2 Prozent prognostiziert hätten.



Die Inflationsrate habe im Oktober bei nur noch 2,9 Prozent und damit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Trotzdem habe die EZB davon gesprochen, dass die letzte Meile zurück zur Preisstabilität schwierig werde.



In den USA habe die Inflationsrate im September bei 3,7 Prozent gelegen. Die Daten für den Oktober würden am Dienstag veröffentlicht. Laut CME Fedwatchtool würden aktuell 86 Prozent der Marktteilnehmer in diesem Jahr keine weitere Zinsanhebung mehr erwarten.



Lägen die Volkswirte mit ihrer Einschätzung richtig, sinke der Druck, der auf den Notenbanken laste, deutlich. Indes steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen früher fallen würden als erwartet, was den Bullen weiteren Auftrieb geben sollte.



"Der Aktionär" bleibt dabei: Die Chancen auf eine Jahresendrally stehen mehr als gut, so Andreas Deutsch. (13.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Selten zuvor hat es derart massive Zinsanhebungen gegeben wie in den vergangenen anderthalb Jahren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Entscheidend: Sie würden Wirkung zeigen, die Inflation sei auf dem Rückzug. Die Frage, die den Markt jetzt am meisten beschäftige: Wann würden die Notenbanken mit der Zinswende in die andere Richtung beginnen. Diese Umfrage mache Mut.Die Inflation in der Eurozone werde Anfang 2025 unter das Ziel der EZB von zwei Prozent sinken, würden von Bloomberg befragte Volkswirte erwarten. Die EZB erwarte bislang, dass die Inflation erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 unter diese Marke rutsche.