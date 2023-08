"KI wird aus dem Alltag genauso wenig wegzudenken sein wie Smartphones, Computer oder das Internet. Angesichts der explosionsartigen Zunahme von Anwendungen, die diese Technologie ermöglicht, glaube ich, dass die KI-Revolution vielen Unternehmen Auftrieb geben und überzeugende Investitionsmöglichkeiten bieten wird", betone der Experte. Das Wachstum der KI-Technologien sei jedoch nur einer der anhaltenden, langfristigen Trends, die ein höheres potenzielles Ertragswachstum bieten könnten.



Biotech-Investitionen: Warum es sich lohne, profitabel zu sein



Im Fokus stünden derzeit auch Biotech-Aktien. Eine Online-Suche liefere eindeutige Ergebnisse: "Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial" oder "Drei hochriskante Biotech-Aktien, die Sie reich oder pleite machen können". "Solche Schlagzeilen spiegeln die allgemeine Wahrnehmung von Biotech-Investitionen wider - wachstumsstark und risikoreich", sage Smith. Aber sei diese Wahrnehmung wahr? Laut Smith gebe es in diesem Sektor eine ganze Reihe von Start-up-Unternehmen, die Unmengen von Kapital einsetzen würden, in der Hoffnung, das nächste Pharmacyclics oder Acerta Pharma zu werden, die Entwickler der revolutionären Leukämiemedikamente Imbruvica bzw. Calquence.



"Es gibt jedoch auch Biotech-Unternehmen, die nicht zum spekulativen Lager gehören", betone der Experte. "Dazu gehören multinationale Unternehmen, die bereits Medikamente auf den Markt gebracht haben und eine nachhaltige Rentabilitätsbilanz vorweisen können, sowie Firmen, die kurz davor stehen, neue Therapien auf der Grundlage bewährter Technologien auf den Markt zu bringen." Die letztgenannte Gruppe sei besonders interessant, da Investitionen in Biotech-Unternehmen, die sich in einer Phase nachhaltiger Rentabilität befinden würden, zu attraktiven Renditen führen könnten.



Zwei der größten Biotech-Unternehmen innerhalb des MSCI All Country World Index (ACWI), Regeneron Pharmaceuticals und Genmab, seien Paradebeispiele für diese Beobachtung. Bei beiden Unternehmen sei es zu einem deutlichen Anstieg der Aktienrenditen gekommen, sobald sich ihr Gewinn pro Aktie (EPS) in den positiven Bereich bewegt habe. Bei Regeneron sei dies 2011/2012 dank der Markteinführung von Eylea, einem Medikament zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration, zu beobachten gewesen.



Investitionen in rentable Biotechs



Nach Ansicht Smiths müssten Anleger bei der Portfolio-Allokation nicht auf das spekulative Segment des Marktes setzen. "Biotech-Investitionen werden oft mit risikoreichen und lukrativen Neugründungen in Verbindung gebracht, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und deren Entwicklung mit vielen Unwägbarkeiten behaftet sein kann", bilanziere Smith. "Allerdings sollte nicht jedes Biotech-Unternehmen als spekulative Investition betrachtet werden." Es gebe Unternehmen in der Branche, die auf der Grundlage bewährter Technologien umsatzstarke Medikamente entwickeln würden und entweder rentabel seien oder kurz vor der Gewinnschwelle stünden. Smith konzentriere sich auf Unternehmen, die eine attraktive Mischung aus kurzfristiger Ertragssicht und längerfristigem Wachstumspotenzial bieten könnten. (01.08.2023/ac/a/m)







