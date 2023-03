Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (17.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz zahlreicher guter Neuigkeiten würden Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien derzeit einfach nicht in Schwung kommen wollen. Das zeige sich auch beim Papier des britischen Vertreters Ceres Power. Eine angekündigte Zusammenarbeit mit den beiden Top-Adressen Linde und Bosch habe nur kurz für steigende Kurse gesorgt.Das Trio habe entsprechende Verträge unterzeichnet, um die Validierung der Leistung, der Kosten und der betrieblichen Funktionalität der SOEC-Technologie von Ceres Power zu beginnen. Geplant sei die Vorbereitung einer zweijährigen Demonstration eines Ein-Megawatt-SOEC-Systems. Der Startschuss hierfür solle 2024 am Bosch-Standort in Stuttgart erfolgen.Ceres Power erhoffe sich damit, zeigen zu können, dass seine Technologie eine kostengünstigere Erzeugung von grünem Wasserstoff ermögliche. Erste Ergebnisse der Testphase "geben Anlass zur Zuversicht". Eine Zuversicht, die offensichtlich auch der Industriegase-Riese Linde und Bosch teilen würden.Ohnehin würden die beiden Partner von Ceres Power enormes Interesse am zukunftsträchtigen Wasserstoff-Business zeigen. So sei Linde beispielsweise Großaktionär beim britischen Konkurrenten ITM Power. Bosch halte neben der Beteiligung an Ceres Power auch einen großen Anteil an der schwedischen PowerCell.Die Ceres Power-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link