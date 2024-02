LSE-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

1,722 GBP -4,33% (07.02.2024, 16:57)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CFJA



LSE-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



NASDAQ OTC-Symbol Ceres Power-Aktie:

CPWHF



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) unter die Lupe.Aktien von Wasserstoff-Unternehmen wollten einfach nicht so recht an Fahrt aufnehmen. Selbst positive Neuigkeiten, wie zuletzt bei Ceres Power oder auch Nel, würden wirkungslos verpuffen. Hinzu komme die wachsende Skepsis unter den Analysten. Die Aktie von Ceres Power habe am Dienstag unter kritischen Kommentaren gelitten.Jegliche Erholungstendenzen bei Wasserstoff-Pure-Playern wie Ceres Power seien zuletzt an der Börse im Keim erstickt worden. Noch gebe es keine nachhaltigen Anzeichen einer Trendwende. Die Ceres Power-Aktie sei derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", gehöre aber auf die Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:2,008 EUR -6,69% (07.02.2024, 16:47)