Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

2,492 EUR +39,53% (18.01.2024, 12:19)



LSE-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

2,17 GBP +43,69% (18.01.2024, 12:07)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CFJA



LSE-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



NASDAQ OTC-Symbol Ceres Power-Aktie:

CPWHF



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (18.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Plug Power kollabiere, Ceres Power explodiere. Die Kursbewegungen bei den beiden Wasserstoff-Werten könnte am Donnerstag unterschiedlicher kaum sein. Rückenwind verleihe beim britischen Vertreter Ceres Power ein neuer Lizenzdeal mit der taiwanesischen Delta Electronics, der frische liquide Mittel in die Kassen spüle.Konkret erhalte Ceres Power Limited (eine Tochtergesellschaft des in London notierten Mutterkonzerns) von Delta Electronics im Rahmen der langfristigen Zusammenarbeit etwa 43 Millionen Britische Pfund (umgerechnet 50,1 Millionen Euro). Das Unternehmen aus Taiwan, dem laut eigenen Angaben weltweit führenden Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten, erhalte dafür den Zugang zum Wasserstoff-Energiestack-Technologieportfolio.Delta Electronics wolle die Festoxid-Brennstoffzellen- und Festoxid-Elektrolysezellen-Systeme der Briten in seine Leistungselektronik- und Wärmemanagement-Technologien integrieren. Die Produktion dieser Systeme werde für Ende 2026 erwartet. Darüber hinaus würden die Taiwanesen im Produktionskomplex in Tainan ein "Net-zero Science Laboratory" aufbauen wollen, mit dem das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Bereich erweitern möchte."Grüner Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung eines sichereren und nachhaltigeren zukünftigen Energiesystems, und heute machen wir den ersten Schritt zu einer vielversprechenden Zusammenarbeit mit Delta, um die Branche weltweit voranzubringen", so Ceres-Power-CEO Phil Caldwell.Der neue Lizenzdeal sorge für einen lang ersehnten Befreiungsschlag beim britischen Papier. Verzögerungen eines geplanten Joint Ventures mit der chinesischen Weichai Power sowie das schwache Markt- und Zinsumfeld für Wasserstoff-Titel hätten der Aktie von Ceres Power zuletzt zugesetzt.Anleger sollten allerdings nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen und einen klaren Kursrücksetzer beim spekulativen Wert abwarten - Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link