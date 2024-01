Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (22.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Brennstoffzellen-Spezialist habe sich in der vergangenen Handelswoche mit einem spannenden Lizenzdeal eindrucksvoll zurückgemeldet. Und auch zum Start in die neue Woche verzeichne die Aktie von Ceres Power prozentual zweistellige Kursgewinne. Frischen Rückenwind gebe es von Analystenseite.So würden die Experten von Liberum weiterhin zum Kauf des Brennstoffzellen-Wertes raten, hätten das Kursziel allerdings von 800 auf 570 Britische Pence (umgerechnet 6,66 Euro) zusammengestrichen. Selbst mit dem vergünstigten Zielkurs würden die Experten damit ein Upside-Potenzial von satten 160 Prozent sehen.Der Deal mit der taiwanesischen Delta Electronics sei "deutlich positiv" für Ceres Power, so Liberum-Analyst Edward Maravanyika. Es handele sich bei der Vereinbarung um die erste große Lizenz-Ankündigung von Ceres seit 2020, die einen weiteren bedeutenden, hochwertigen Kunden hinzufüge, so der Experte.Der Vertrag habe eine stark Umsatzvisibilität für 40 Prozent des Konsensumsatzes für 2024 und sollte laut Maravanyika dazu beitragen, die Bedenken des Marktes zu zerstreuen, nachdem das Unternehmen den Umsatz für 2023 Ende des Jahres erheblich revidiert habe.Ceres Power habe sich an der Börse mit einem richtig guten Deal zurückgemeldet, der auch unter den Analysten regen Anklang finde. Anleger sollten allerdings nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen und eine klare Kursberuhigung beim britischen Brennstoffzellen-Hot-Stock abwarten. Der Titel gehört auf die Watchlist von spekulativ ausgerichteten Anlegern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link