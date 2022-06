Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

6,795 EUR +3,66% (22.06.2022, 17:37)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

585,101 GBp +3,37% (22.06.2022, 17:29)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (22.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) unter die Lupe.Die britische Wasserstoff-Aktie könne am Mittwoch gegen den schwachen Markttrend deutlich zulegen. Analystin Zoe Clarke von Goldman Sachs habe in einer aktuellen Studie ihre Verkaufsempfehlung gestrichen und rate nun sogar mit einem Kursziel von 700 GBp zum Kauf der Ceres Power-Aktie.Der erfreuliche Analystenkommentar verleihe dem Brennstoffzellen-Wert in einem schwachen Markt frischen Schwung. Aus charttechnischer Sicht könnte das Papier einen Doppelboden ausbilden. Spekulativ ausgerichtete Anleger sollten die Ceres Power-Aktie auf der Watchlist haben und erst bei weiteren positiven Chartsignalen zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Ceres Power-Aktie: