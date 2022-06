Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (28.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) unter die Lupe.Die britische Wasserstoff-Aktie Ceres Power habe zuletzt von sich reden gemacht, als die Investmentbank Goldman Sachs zum Kauf geraten habe. Bislang habe sich der Kurs zwar nur unmerklich verändert. Jetzt verleihe eine neue Kooperation der Aktie aber weitere Fantasie. Es gehe um eine Anlage im Megawatt-Maßstab.Ceres habe eine Vereinbarung mit dem Mineralölgiganten Shell an Land gezogen. Wie der Brenstoffzellen-Spezialist am Dienstag bekannt gegeben habe, werde er im Rahmen eines Pilotprojekts einen Festoxid-Elektrolyseur (SOEC) liefern.Das System solle im kommenden Jahr im Forschungs- und Entwicklungstechnologiezentrum von Shell im indischen Bangalore errichtet werden. Der gewonnene Wasserstoff werde laut einer Mitteilung anschließend in industriellen Prozessen vor Ort eingesetzt.Der neue Deal verleihe dem Brennstoffzellen-Wert in einem durchwachsenen Marktumfeld frischen Schwung. Aktuell ist der Wert für den "Aktionär" kein Kauf, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär" zur Ceres Power-Aktie. Spekulativ ausgerichtete Anleger sollten Ceres aber auf der Watchlist haben. (Analyse vom 28.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ceres Power-Aktie: