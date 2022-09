Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (22.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London Stock Exchange-Symbol: CWR, NASDAQ OTC-Symbol: CPWHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst ITM Power, jetzt Ceres Power: Die beiden britischen Wasserstoff-Unternehmen hätten mit ihren jüngsten Zahlenvorlagen die Marktteilnehmer enttäuscht. Am Donnerstag verliere Ceres Power an der Heimatbörse in London rund 15 Prozent an Wert und rutsche damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020.In den ersten sechs Monaten des Jahres habe Ceres Power Einnahmen in Höhe von 9,9 Millionen Britische Pfund (11,3 Millionen Euro) generiert, nach 17,4 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Der Bruttogewinn sei von 12,2 Millionen Pfund auf 5,3 Millionen Pfund (6,7 Millionen Euro) eingeknickt, die Bruttomarge sei um 17 Prozent zurückgegangen. Per Ende Juni habe Ceres Power über 221,6 Millionen Pfund an liquiden Mitteln verfügt.Ceres Power erwarte, dass der größte Teil der Lizenzeinnahmen in Höhe von 30 Millionen Pfund im Zusammenhang mit Joint Ventures in China erst Anfang 2023 verbucht werde. Bis dato sollten die Erlöse im zweiten Halbjahr 2022 fließen. Folglich würden die Briten den Umsatz für die zweite Jahreshälfte auf dem Niveau des vergangenen ersten Halbjahres erwarten.Die Aktie von Ceres Power befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Der spekulative Titel gehört allerdings langfristig zu den aussichtsreicheren Investments im Wasserstoff-Sektor, so Michel Doepke. (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ceres Power-Aktie: