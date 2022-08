Börsenplätze Celsius-Aktie:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celsius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) unter die Lupe.Die Hitzewelle in Deutschland reiße nicht ab: Noch in der ersten Augustwoche rechne der Deutsche Wetterdienst mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Heiß hergegangen sei es in den vergangenen rund drei Wochen auch bei Celsius: Die Aktie habe sich um rund 37 Prozent verteuert. DER AKTIONÄR habe bereits Mitte Juli auf die guten Aussichten des US-Unternehmens hingewiesen, nun sei ein namhafter Getränkeriese eingestiegen.Was für ein Wochenauftakt: Um mehr als elf Prozent auf 98,87 Dollar sei es am Montag für die Celsius-Aktie nach oben gegangen. Grund dafür sei die Partnerschaft mit dem Getränkeriesen PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995) gewesen, die zum Monatsauftakt verkündet worden sei. Die langfristige Zusammenarbeit umfasse unter anderem eine Vertriebsvereinbarung für die Celsius-Getränke in den USA. Diese würden fortan - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen - über die Vertriebskanäle Einzelhandel und Foodservice von PepsiCo vertrieben. Der Coca-Cola-Rivale werde darüber hinaus der bevorzugte Vertriebspartner von Celsius weltweit werden.Seit der Empfehlung in Ausgabe 29/22 habe die Celsius-Aktie um rund 37 Prozent zugelegt und inzwischen das Kursziel von 95 Dollar geknackt. DER AKTIONÄR bleibt bullish, Anleger sollten den Stoppkurs auf 75 Dollar nachziehen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link