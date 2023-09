NASDAQ-Aktienkurs Celsius-Aktie:

Kurzprofil Celsius Holdings Inc.:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (05.09.2023/ac/a/n)

Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celsius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Celsius-Aktie sei sehr teuer, so der Aktienprofi. Seiner Meinung nach seien hier aber andere Aspekte wichtig. Man solle sich fragen, ob das Unternehmen in den kommenden Quartalen die Hoffnungen der Investoren hinsichtlich Umsatz- und Ertragsentwicklung erfüllen könne und was die operativen Margen machen würden. Das seien die wichtigen Einflussfaktoren. Der Trend zeige nach oben. Nach dem Motto "The trend is your friend" sollten Anleger eine kleine Korrektur abwarten und bei der Celsius-Aktie einsteigen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.09.2023)