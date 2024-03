NASDAQ-Aktienkurs Celsius-Aktie:

Kurzprofil Celsius Holdings Inc.:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (13.03.2024/ac/a/n)



Celsius befinde sich in der Phase der globalen Markteinführung, beginnend mit Kanada, Großbritannien und Irland, so Jefferies in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Marke Celsius in diesen Märkten eine neue Kategorie "sauberer Energie" etablieren und den bereits wachsenden Markt für Energydrinks beschleunigen könne. Jefferies schätze, dass Celsius bis zum Jahr 2028 einen internationalen Umsatz von 376 Mio. USD oder 9% des Umsatzes im Vergleich zu derzeit etwa 4% erreichen könne.Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Celsius-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel hätten sie von 98 auf 105 USD erhöht. (Analyse vom 12.03.2024)