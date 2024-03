Börsenplätze Celsius-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Celsius-Aktie:

79,27 USD -2,88% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Celsius-Aktie:

US15118V2079



WKN Celsius-Aktie:

A0YH6K



NASDAQ-Symbol Celsius-Aktie:

CELH



Kurzprofil Celsius Holdings Inc.:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (03.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celsius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) unter die Lupe.Die Aktie von Celsius Holdings sei kaum zu bremsen. Das vor 20 Jahren gegründete US-Unternehmen gewinne zunehmend Marktanteile. Mit den Zahlen für das vierte Quartal habe Celsius für eine Rally gesorgt. Und die Langfrist-Performance der Aktie sei phänomenal. Wer zum IPO 2006 nur 1.000 Euro in Celsius-Aktien gesteckt habe, besitze nun 82.000 Euro. Wer vor fünf Jahren eingestiegen sei, liege mit Celsius 6.800% im Plus. Damit habe sich der Titel noch viel besser entwickelt als NVIDIA mit 2.000%.Celsius sei wegen seiner gesünderen Zutaten u.a. in der Fitnessszene beliebt - die Getränke würden etwa Grüner-Tee-Extrakt, Ingwer und Vitamine, aber keinen Zucker enthalten. Celsius gebe es auch als Pulver in kleinen Päckchen für unterwegs. Als To-go-Version habe die Firma zudem ein Proteinprodukt im Angebot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link