Kurzprofil Celsius Holdings Inc.:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (01.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celsius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche bei Celsius von einer "sehr coolen Geschichte". Der Hersteller von funktionellen Getränken sei relativ jung und zähle zum Angesagtesten, was die Börse in den USA zu bieten habe. Das Unternehmen sei aktuell richtig teuer: 15,7 Mrd. USD. Das KGV sei dreistellig! Trotzdem schließe es der Börsenexperte nicht aus, dass man bei der Aktie noch einsteige. Es gebe nämlich zwei Punkte, die Celsius sehr interessant machen würden. Zum einen habe man eine Vertriebskooperation mit PepsiCo. Zum anderen sei man auch online sehr sichtbar. Jetzt gebe es eine neue Geschmacksrichtung: "Cosmic Vibe", die alle Rekorde brechen sollte.Zusammenfassend: Die Bewertung von Celsius sei zwar sehr hoch, aber wenn man sich das durchschnittliche Wachstum seit 2019 anschaue, stelle man fest, dass der Umsatz dreistellig gewachsen sei. Anleger sollten sich die Celsius-Aktie auf die Wiedervorlage packen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.09.2023) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link