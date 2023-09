unter folgendem Link.



Börsenplätze Celsius-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Celsius-Aktie:

197,53 USD -2,18% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Celsius-Aktie:

US15118V2079



WKN Celsius-Aktie:

A0YH6K



NASDAQ-Symbol Celsius-Aktie:

CELH



Kurzprofil Celsius Holdings Inc.:



Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Verarbeitung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von funktionellen Getränken und flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln für eine Reihe von Verbrauchern. Zu den Kernprodukten von Celsius Holdings gehören funktionelle Energiedrinks für vor und nach dem Training sowie Proteinriegel. (16.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celsius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energy-Drink-Herstellers Celsius Holdings Inc. (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) unter die Lupe.Celsius Holdings habe Pläne, sich weltweit zu etablieren, was das Unternehmen nach Ansicht von TD Cowen zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit mache. Das Analsehaus habe die Aktie des Energydrink-Herstellers mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 250 USD in die Bewertung aufgenommen. Die Prognose von TD Cowen impliziere ein Aufwärtspotenzial von 23,8%.Die Celsius-Aktie sei in diesem Jahr bisher um mehr als 90% gestiegen. Die Getränke des Unternehmens hätten aufgrund ihrer fett- und kalorienverbrennenden Eigenschaften bei den Verbrauchern eine enorme Anziehungskraft entwickelt, so Analystin Vivien Azer in einer Mitteilung. Das habe in den letzten fünf Jahren zu einer Umsatzsteigerung von etwa 80% und einem Marktanteil von 8,5% bei den Energy-Drinks in den USA geführt. Die Analystin habe hinzugefügt, dass Celsius 2023 eine normalisierte Bruttomarge erzielen werde, die sich in Zukunft noch verbessern könnte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)