Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

235,00 EUR +1,73% (12.01.2023, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

237,00 EUR +1,28% (12.01.2023, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

253,50 USD +1,10% (12.01.2023, 16:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (12.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Das Papier des US-Baumaschinenriesen sei weiter auf dem Vormarsch. Nachdem die Caterpillar-Aktie am Vortag ein Rekordhoch aufgestellt habe, gebe es am Donnerstag schon wieder ein neues Hoch zu vermelden. Der Titel profitiere von einem positiven Analystenkommentar: JPMorgan zähle die Caterpillar-Aktie ab sofort zu seinen Top-Empfehlungen. Die Analysten der US-Investmentbank würden sie kurzfristig auf ihre sogenannte "focus list" setzen, da man der Meinung sei, dass das Engagement in günstigen Endmärkten (Bergbau, Öl- und Gasindustrie) und das Margensteigerungspotenzial von den Anlegern unterschätzt werde. Das Rating für die Caterpillar-Aktie laute "overweight".Vom Chart her stünden die Ampeln auf Grün. Mit dem Sprung über die alten Hochs von Juni 2021 im Bereich von 246 USD habe die Caterpillar-Aktie ein frisches starkes Kaufsignal generiert. Seitdem könne das Papier auch täglich etwas zulegen.Caterpillar könne sich derzeit vor Aufträgen kaum retten, was sich im Aktienkurs widerspiegele, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)Aktien der Caterpillar befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Caterpillar-Aktie: