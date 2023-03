Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Von Analysten höre man zumeist Kaufempfehlungen. Doch manchmal würden namhafte Häuser auch zum Verkauf einer Aktie raten. Dazu gehöre die UBS, die sich in einer aktuellen Studie dem US-Giganten Caterpillar angenommen habe. Die Schweizer Bank rate dazu, die Aktie zu verkaufen. Die derzeitige Bewertung von Caterpillar sei nicht durch eine ausreichende Geschäftsdynamik zu rechtfertigen.Analyst Steven Fisher habe das Papier des Baumaschinenherstellers von "neutral" auf "sell" herabgestuft und sein Kursziel von 230 auf 225 USD gesenkt, was einem Abwärtspotenzial von 5% entspreche. Die Gewinnschätzung für 2023 sei aufgrund "höherer erwarteter Pensionsaufwendungen" um 2% gesenkt worden, heiße es in einer Mitteilung. "Wir glauben nicht, dass es genug zyklisches Momentum gibt, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen", habe Fisher geschrieben. "Wir glauben zwar nicht, dass der Zyklus vorbei ist, aber wir erwarten für 2024-25 kein wesentliches Gewinnwachstum (oder Aufwärtsrevisionen der Schätzungen)."UBS habe gesagt, dass Caterpillar in naher Zukunft mit einer Verlangsamung der Nachfrage rechnen müsse. Fisher habe darauf hingewiesen, dass die Investitionen in die Öl- und Gasindustrie, die in den letzten Quartalen das Wachstum stark beschleunigt hätten, aufgrund der schwächeren Rohstoffpreise auf ein Plateau gefallen seien. Der Wohnungsbau, der etwa ein Viertel des Bausegments des US-Unternehmens ausmache, sei laut Fisher ebenfalls ins Stocken geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Caterpillar-Aktie: