Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

212,00 EUR +7,89% (27.10.2022, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

211,00 EUR +7,93% (27.10.2022, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

208,87 USD +6,05% (27.10.2022, 15:36)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (27.10.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen - AktiennewsCaterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), einer der weltweit führenden Hersteller von Schwermaschinen, hat heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Es habe einige Bedenken gegeben, dass angesichts der sich verschlechternden makroökonomischen Aussichten und der Tatsache, dass die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuere, Maschinenhersteller wie Caterpillar eine gewisse Geschäftsschwäche oder zumindest Anzeichen dafür erleben könnten.Kurzer Blick auf die Ergebnisse:- EPS: 3,87 Dollar gegenüber 3,18 Dollar erwartet (2,87 Dollar im 3. Quartal 2021)- Umsatz: 14,99 Milliarden Dollar gegenüber 14,43 Milliarden Dollar (+21% im Jahresvergleich)- Maschinen, Energie & Transport: 14,28 Milliarden Dollar gegenüber 13,98 Milliarden Dollar (+22% im Jahresvergleich)- Finanzerträge: 716 Millionen Dollar gegenüber 721 Millionen Dollar- Operatives Ergebnis: 2,47 Milliarden Dollar gegenüber 2,01 Milliarden Dollar (+46% im Jahresvergleich)- Maschinen, Energie und Transport: 2,29 Milliarden Dollar gegenüber 1,91 Milliarden Dollar- Finanzerträge: 250 Millionen Dollar gegenüber 223,5 Millionen Dollar- F&E-Aufwendungen: 476 Millionen Dollar gegenüber 484 Millionen Dollar (+11% im Jahresvergleich)Caterpillar habe in fast allen Bereichen bessere Ergebnisse als erwartet gemeldet, lediglich bei den F&E-Ausgaben seien die Erwartungen leicht verfehlt worden. Trotz steigender Rohstoffpreise, Problemen in der Lieferkette und einer insgesamt erhöhten makroökonomischen Unsicherheit habe das Unternehmen einen kräftigen Anstieg des Gewinns pro Aktie und des Umsatzes gemeldet, wobei der Umsatz im Kerngeschäft im Jahresvergleich um mehr als 20% gewachsen sei. Außerdem habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass es über Aktienrückkäufe und Dividenden 2 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgegeben habe.Caterpillar werde oft als Indikator für die Weltwirtschaft angesehen. Aufgrund seines hohen Anteils auf dem Markt für Ausrüstungsmaschinen und des Einsatzes seiner Maschinen in einer Reihe von Schlüsselindustrien (z. B. Bergbau und Baugewerbe) löse jede Verschlechterung der Geschäftslage von Caterpillar häufig Bedenken hinsichtlich des Zustands der Weltwirtschaft aus. Das Unternehmen habe jedoch erklärt, dass dies in diesem Quartal nicht der Fall gewesen sei und es weiterhin eine starke Nachfrage in fast allen Märkten verzeichne, in denen es tätig sei.Aktie lege vorbörslich um 3% zuDer Aktienkurs habe mit einem Sprung von 3% im vorbörslichen Handel reagiert. Dies bedeute, dass die Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit den heutigen US-Handel oberhalb der 200-Tage-Linie beginnen werde, die gestern getestet worden sei, aber von den Bullen nicht habe überwunden werden k;nnen. Dies bedeute auch, dass die Aktie eine mittelfristige Widerstandszone um die 200-Dollar-Marke überwinden könnte, die die Aufwärtsbewegung im Juli und August begrenzt habe. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für eine Ausweitung der derzeitigen Aufwärtskorrektur und einen möglichen Test des Widerstands bei 217 Dollar in naher Zukunft ebnen.