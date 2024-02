Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

299,00 EUR +2,40% (05.02.2024, 19:10)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

321,015 USD +1,88% (05.02.2024, 19:27)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (05.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Quartalszahlen richtig gut - robuste US-Konjunktur - AktiennewsCaterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) als großer Baumaschinenhersteller ist ein wichtiger Gradmesser für die Industrie-Konjunktur in den USA, so die Experten von XTB.Heute habe das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht. Das vorbörsliche Plus in der Aktie von 4,1% zeige, wie gut die Börsianer die Daten aufnehmen würden.Der Quartalsumsatz von Caterpillar steige im Jahresvergleich von 16,6 auf 17,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie steige im Jahresvergleich massiv an von 3,86 Dollar auf 5,23 Dollar. Damit sei die Markterwartung von 4,73 Dollar klar übertroffen worden. Die Betriebsgewinn-Marge habe im vierten Quartal 2023 bei 18,4% gelegen, verglichen mit 10,1% im vierten Quartal 2022. Das könne sich sehen lassen!Auch für das Gesamtjahr 2023 würden die Ergebnisse bei Caterpillar mit einem Umsatzanstieg von 59,4 auf 67,1 Milliarden Dollar glänzen. Der Jahresgewinn pro Aktie springe von 13,84 Dollar auf 21,21 Dollar. Der Anstieg habe laut aktueller Meldung eine günstige Preisrealisierung und ein höheres Verkaufsvolumen widergespiegelt, das durch höhere Verkäufe von Geräten an Endverbraucher erzielt worden sei, teilweise ausgeglichen durch die Auswirkungen von Veränderungen in den Händlerbeständen.Warum man die Quartals-Veröffentlichung von Caterpillar beachten sollte? Die Daten der Firma seien ein gutes Barometer für die US-Konjunktur! Und gerade erst am letzten Freitag hätten die US-Arbeitsmarktdaten deutlich mehr neu geschaffene Arbeitsplätze als erwartet gezeigt, und dazu auch ein starkes Lohnwachstum. Die guten Zahlen von Caterpillar seien ein weiteres Indiz für eine robuste US-Konjunktur. Dies korrespondiere mit heutigen Aussagen vom US-Notenbankchef Jerome Powell, der erneut versuche, Markterwartungen an frühe Zinssenkungen auszubremsen. Denn eine weiterhin robuste Konjunktur mit viel Preisdruck könnte auch weiterhin hohe Zinsen notwendig machen? (News vom 05.02.2024)