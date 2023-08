Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (01.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Q2-Ergebnisse durch Joe Bidens Infrastrukturgesetz gestärkt! AktiennewsCaterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) verzeichnete im zweiten Quartal beeindruckende Gewinne und übertraf die Erwartungen der Wall Street dank erheblicher Beiträge aus dem Bausektor, so die Experten von XTB.Der Anstieg der Infrastrukturausgaben, insbesondere das Infrastrukturgesetz von Präsident Joe Biden, habe zu einer höheren Nachfrage nach Baumaschinen geführt, was zu einem Anstieg des bereinigten Gewinns um 75% auf 5,55 USD pro Aktie gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt habe.Der Konzernumsatz sei um 21,4% auf 17,3 Mrd. USD gestiegen und die operative Gewinnmarge habe bei 21,1% gelegen, ein deutlicher Sprung gegenüber den 13,6% des Vorjahres. Der Umsatz im Baugewerbe sei um 19% gestiegen, während der Umsatz in den Bereichen Rohstoffe, Energie und Transport um 27% zugenommen habe. Das Unternehmen habe außerdem die steigenden Fracht- und Materialkosten durch Preiserhöhungen bei den Maschinen ausgleichen können.CEO Jim Umpleby habe sich zufrieden geäußert über die starke operative Leistung und auf das zweistellige Umsatzwachstum und den bereinigten Rekordgewinn pro Aktie verwiesen. Er habe das Engagement für den Kundenservice, die Umsetzung der Strategie und die Investitionen für ein langfristiges profitables Wachstum betont und sich zuversichtlich über die anhaltend gute Nachfrage geäußert. Trotz weltweiter wirtschaftlicher Bedenken und Herausforderungen im Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen seit Ausbruch der Pandemie scheine Caterpillar diese Hürden überwunden zu haben und erlebe eine robuste Nachfrage.• Bereinigter Gewinn: 5,55 Dollar pro Aktie, fast 75% mehr als im Vorjahr• Umsatz der Gruppe: 17,3 Mrd. USD, plus 21,4% gegenüber dem Vorjahr• Betriebsgewinnmarge: 21,1%• Umsatz im Baugewerbe: 7,15 Mrd. USD, plus 19% gegenüber dem Vorjahr• Umsatz in den Bereichen Ressourcen, Energie und Transport: Anstieg um 27% auf 7,23 Mrd. USD• Bereinigtes Betriebsergebnis: 3,68 Milliarden Dollar• Umsatz im Segment Maschinen, Energie und Transport: 16,55 Mrd. USD, +22% im Jahresvergleich• Operatives Ergebnis des Segments Finanzprodukte: 257 Mio. USD, +9,8% gegenüber dem Vorjahr• Rückzahlung von 2,0 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden im Quartal (News vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link