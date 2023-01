Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

235,00 EUR +1,73% (13.01.2023, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

237,00 EUR +1,28% (13.01.2023, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

253,50 USD +1,10% (13.01.2023, 16:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Trotz einer möglichen Rezession in den USA und den unklaren Aussichten für die Bauindustrie sei die Bank of America optimistisch für Caterpillar. Der US-Baumaschinenhersteller habe einen Plan, der von Anlegern unterschätzt werde und die Aktie zur Outperformance führen könne, heiße es. Laut Analyst Michael Feniger sei auch Caterpillar nicht vor einem wirtschaftlichem Abschwung gefeit, doch gebe es mehrere Gründe aus Makro- und Konjunkturperspektive, die für Gewinne sprechen würden, die über den Erwartungen lägen.Angesichts von Preiserhöhungen im dritten Quartal, dürfte der Konzern im Schlussquartal 2022 und im Auftaktquartal 2023 vor makroökonomischen Unsicherheiten geschützt sein, so der Analyst. Ein Preisanstieg von 14%, der höchste seit zehn Jahren, sei ein Wendepunkt gewesen. Der Auftragsbestand dürfte zwar wegen der Rezessionssorgen schrumpfen, doch die Frühindikatoren würden sich wahrscheinlich im zweiten Halbjahr verbessern und auf ein Szenario hinweisen, in dem eine Rezession vermieden werden könne.Feniger habe deshalb die Caterpillar-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und ein Kursziel von 295 USD ausgegeben. Das entspreche einem Potenzial von 16% auf den Schlusskurs vom Donnerstag, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Aktien der Caterpillar befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Caterpillar-Aktie: