Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

261,00 EUR +7,85% (01.08.2023, 18:30)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

287,06 USD +8,26% (01.08.2023, 18:18)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (01.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Das Papier des US-Großgerätehersteller setze sich am Dienstag nach bärenstarken Quartalszahlen mit einem Plus von mehr als 8% an die Spitze des Dow-Jones-Index. Mit Notierungen jenseits der 280-USD-Marke markiere die Caterpillar-Aktie außerdem neue Allzeithochs. Schon in den vergangenen Quartalen habe Caterpillar immer wieder mit starken Ergebnissen auf sich aufmerksam machen können - allen Widrigkeiten, wie fallenden Rohstoffpreisen, stark steigenden Zinsen und einer lahmenden Industriekonjunktur rund um den Globus zum Trotz. Umsatztreiber im abgelaufenen Quartal sei eine hohe Nachfrage im Energie- und Transportgeschäft gewesen. Als wäre das noch nicht genug, habe Caterpillar auch bei der operativen Marge zu beeindrucken gewusst. Hier habe man sich von 13,8% im Vorjahresquartal auf 21,3% steigern können. Einerseits habe weitere Entspannung bei den Lieferketten für sinkende Input-Kosten gesorgt, andererseits habe Caterpillar sowohl für den Verkauf als auch die Wartung höhere Preise durchsetzen können.Völlig zurecht zeige man sich am Markt vom starken Finanzergebnis beeindruckt. Die Aktie schieße aus dem Stand auf ein neues Allzeithoch und lasse mit Kursen um 287 USD die um den Jahreswechsel markierten Rekordniveaus weit hinter sich. Angesichts der unverändert günstigen Bewertung, für das kommende Jahr werde Caterpillar mit einem KGV von 14,4 gehandelt, spreche gegen eine Fortsetzung des heutigen Ausbruchs in den kommenden Wochen nur wenig.Dank eines brachialen Quartalsergebnis, der Geschäftsbericht sei über alle Segmente und Metriken hinweg ebenso beeindruckend wie angesichts der zahlreichen Herausforderungen in den vergangenen Monaten unerwartet stark ausgefallen, walze Caterpillar heute alles an Widerständen nieder und schieße auf neue Allzeithochs. Der Blick auf die günstige Bewertung zeige: Das gehe auch in dieser Höhe in Ordnung, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Börsenplätze Caterpillar-Aktie: