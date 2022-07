Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

172,31 USD -0,83% (06.07.2022, 22:00)



US1491231015



850598



CAT1



CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (07.07.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Chance auf Erholung - ChartanalyseDie Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) befindet sich seit dem Allzeithoch vom 4. Juni 2021 bei 246,69 USD in einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser sei es zuletzt nach einem Zwischenhoch bei 232,35 USD zu einem starken Abverkauf gekommen. Dabei sei die Aktie gestern auf ein Tief bei 169,29 USD zurückgefallen. Dieses Tief liege innerhalb einer Unterstützungszone, die bei der unteren Begrenzung der Korrektur bei aktuell 173,73 USD beginne, über das alte Allzeithoch bei 173,24 USD aus dem Jahr 2018 bis zum log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 166,03 USD reiche.Mit einer Rückkehr über die untere Begrenzung der Korrektur bei aktuell 173,73 USD könnte in der Caterpillar-Aktie der Startschuss für eine Erholung fallen. Diese Erholung hätte zunächst zwei kleinere Ziele bei 191,06 USD und 205,88 USD. Bei einem Ausbruch über das zweite Ziel käme der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 235,88 USD in Sichtweite. Sollte sich der aktuelle Abverkauf aber fortsetzen und die Aktie stabil unter 166,03 USD abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 130,00 USD und damit an das log. 61,8% Retracement der Rally ab März 2020 drohen. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link