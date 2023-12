NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

290,07 USD +0,12% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) weiterhin mit "market perform" ein und erhöhen das Kursziel von 216 USD auf 245 USD.Die Analysten würden die Aktie auf "negative watch" setzen, da sie der Ansicht seien, dass die Schätzungen für das Jahr 2024 um etwa 10% zu hoch liegen würden und es daher schwierig sei, die Aktie im kommenden Jahr positiv zu bewerten. Die Aufträge würden weiterhin zweistellig zurückgehen und der Auftragsbestand werde zumindest in der ersten Hälfte des Jahres 2024 weiter sinken, was im Allgemeinen ein Signal dafür sei, dass negative Gewinnrevisionen bevorstünden.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Caterpillar-Aktie weiterhin mit "market perform". (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Caterpillar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:264,00 EUR -0,38% (21.12.2023, 22:26)