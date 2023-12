Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

270,00 EUR +1,12% (20.12.2023, 16:19)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

294,77 USD +0,62% (20.12.2023, 16:04)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Jahreswechselt rücke mit großen Schritten immer näher und auch die Anleger würden es immer ruhiger angehen lassen. Das lasse sich auch an den rückläufigen Handelsumsätzen an der Börse ablesen. Bei der Caterpillar-Aktie seien die Bullen allerdings noch nicht Müde und würden den Kurs immer weiter in die Höhe treiben.Nach weiteren Rekorden an den US-Börsen am Vortag dürften sich die Anleger am Mittwoch erst einmal zurückhalten. Stabilität sei zugleich Trumpf, denn weder der Dow Jones Industrial an der Wall Street noch der NASDAQ 100-Index würden schwächeln.Unterstützung für Aktien komme nach wie vor vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere weiter unter vier Prozent geblieben sei. Nach wie vor würden die Anleger auf sinkende Zinsen im kommenden Jahr setzen und davon würden die Aktienmärkte profitieren. Die Markterwartung eines ersten Zinsschrittes bereits im März liege laut dem CME FedWatch Tool derzeit bei etwas über 70 Prozent.Sollten die Bullen dieses Level knacken und auch die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke überschreiten, werde ein weiteres technisches Kaufsignal ausgelöst. Aufgrund der Feiertage werde in den kommenden Tagen allerdings mit einem ruhigen Handel gerechnet. Diese Verschnaufpause wäre für den weiteren Verlauf sogar förderlich, da durch den starken Anstieg aktuell der RSI-Indikator eine erste Überhitzung andeute. Bei 280 Dollar befinde sich der erste technische Support.Die Aktie von Caterpillar sei im Rally-Modus und setze damit ihren langfristigen Aufwärtstrend fort. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis ein neues Allzeithoch erreicht wird, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Caterpillar-Aktie. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link