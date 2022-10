Was ist OASIS überhaupt?

Inwiefern werden deutsche Casinos eingeschränkt?

Was sind Casinos ohne Oasis System?

Innerhalb der Europäischen Union gibt es mehrere Online Casino Lizenzen, welche von verschiedenen staatlichen Regulierungsbehörden ausgegeben werden. Diese sind aufgrund von EU-Recht prinzipiell in allen EU-Mitgliedsländern gültig. Somit darf etwa ein Casino mit Lizenz in Malta seine Echtgeld Online Casino Spiele auch in Deutschland anbieten. Der Anbieter ist allerdings technisch gesehen nicht direkt in Deutschland lizenziert und muss somit nicht am Oasis Sperrsystem teilnehmen. Auch viele weitere Einschränkungen, wie das 1 Euro Limit für Spielautomaten oder das 1.000 Euro Einzahlungslimit sind bei diesen Anbietern hinfällig.



Das lockt natürlich viele Spieler an. Wie sieht es jetzt aber mit der Legalität aus?



Sind Casinos ohne Oasis in Deutschland erlaubt?

Casinos ohne Oasis können von Deutschland aus ohne Probleme gespielt werden. Wichtig ist dabei allerdings, dass der Anbieter über eine Online Casino Lizenz verfügt, welche aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union stammen muss. Dann greift EU-Recht, welches den Spielern zahlreiche Rechte einräumt.



Besonders beliebt bei deutschen Spielern sind Online Casinos mit Lizenz in Malta. Die Glücksspiellizenzen der Malta Gaming Authority (MGA) gelten als sehr flexibel, sowie als äußerst sicher und seriös. Bei diesen Lizenzen wird in vieler Hinsicht der Spagat zwischen Wahlfreiheit und Sicherheit der Spieler erfolgreich geschafft.



Warum suchen viele Spieler nach einem Online Casino ohne Oasis?

Die größeren Freiheiten, welche zum Beispiel mit der MGA-Lizenz einhergehen, erklären auch, warum viele Spieler am liebsten in einem Online Casino ohne OASIS System um echtes Geld spielen. Dort hat man als Spieler einfach mehr Möglichkeiten.



So gibt es kein 1 Euro Einsatzlimit, kein 1.000 Euro Einzahlungslimit und auch keine 5-Sekunden-Regel für Online Casino Spiele. Stattdessen kann man so spielen, wie man es selbst für richtig hält.



Ein weiteres Lockmittel sind die verschiedenen Casino Bonusangebote. Ein Casino ohne OASIS hat viel mehr Möglichkeiten, diese Bonusangebote zu gestalten. Von großzügigen Einzahlungsbonusangeboten bis hin zu einem kostenlosen Casino Bonus ohne Einzahlungsanforderung - hier gibt es für jeden Geschmack etwas. Tatsächlich sind viele dieser Angebote in den deutschen Casinos gar nicht möglich.



Das bedeutet allerdings nicht, dass Casinos ohne Oasis ganz ohne Probleme sind. Während die meisten dieser Online Casinos durchaus seriös und fair sind, verstecken sich leider immer noch einige schwarze Schafe zwischen den sicheren Anbietern. Als Spieler sollte man daher immer mehrere Online Casinos miteinander vergleichen und auf Vergleichsseiten zurückgreifen. So kann man die unseriösen Casinos schnell erkennen und meiden.



Zusammengefasst

Aktuell hat man als deutscher Spieler eine wirklich fantastische Auswahl und kann sowohl in deutschen Online Casinos als auch in Casinos ohne Oasis legal um Echtgeld spielen. Online Casinos ohne OASIS haben dabei in vieler Hinsicht einfach mehr zu bieten als die deutsche Konkurrenz. Flexible Einsatzmöglichkeiten, bessere Bonusangebote und eine größere Spielauswahl sind nur einige der Vorzüge dieser Anbieter.



Deutsche Casinos haben natürlich den Vorteil, dass die Sicherheit ganz besonders groß geschrieben wird. Man sollte sich aber bewusst sein, dass man sich diese Sicherheit mit zahlreichen Einschränkungen erkauft. Letztendlich hat man als deutscher Spieler aber die Möglichkeit frei zu wählen. Und das ist auch viel wert. (17.10.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Online Casinos Spiele liegen voll im Trend, denn noch nie wurde in Deutschland so viel gespielt wie heute. Bei Online Casinos hat man als Deutscher zwei Möglichkeiten: man kann in einem Casino mit deutscher Glücksspiellizenz spielen, oder in einem Casinos ohne Oasis Was sind nun die großen Unterschiede zwischen diesen Möglichkeiten? Und überhaupt - sind Casinos ohne Oasis in Deutschland überhaupt erlaubt? Wir erklären hier, was es mit dem Oasis Sperrsystem für Online Glücksspiele auf sich hat, warum nicht alle Online Casinos daran beteiligt sind und was man als deutscher Spieler sonst noch alles über dieses Thema wissen sollte.Zuerst sollten wir die Grundlagen klären. Was ist das Oasis-Sperrsystem überhaupt?OASIS ist eine Abkürzung und steht für "Onlineabfrage Spielerstatus". Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein mächtiges Überwachungssystem, mit dem bei den teilnehmenden Online Casinos und Glücksspielanbietern das Spielverhalten der Spieler fast lückenlos überwacht werden kann.Das Oasis-Sperrsystem für Online Glücksspiel wurde mit dem neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrag 2021 ins Leben gerufen. Auf den ersten Blick dient es zum Schutz der Spieler. Bei Spielsucht können Betroffene wirkungsvoll und ohne größeren Aufwand von allen deutschen Glücksspielangeboten ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss ist leider oft das einzig wirkungsvolle Mittel gegen Spielsucht - abgesehen von einer wirkungsvollen Behandlung, welche natürlich parallel erfolgen sollte.Das neue deutsche Glücksspielgesetz, welches auch für OASIS verantwortlich ist, bringt aber noch viel mehr Einschränkungen mit sich. Deutsche Online Casinos leiden etwa unter einem eingeschränkten Spielangebot. So dürfen Jackpot Spielautomaten und Live Casino Spiele ausdrücklich nicht angeboten werden. Selbst bei Spieltischen, wie Online Roulette oder Online Blackjack, benötigen die Anbieter für jedes Bundesland eine eigene Lizenz. Aus diesem Grund kann man bei vielen deutschen Online Casinos nur Spielautomaten und Video Slots um Echtgeld spielen.Doch selbst bei den rasanten Slots gibt es Probleme. So ist der Einsatz auf maximal 1 Euro pro Spielrunde beschränkt. Höhere Einsätze sind im deutschen Online Glücksspielgesetz ausdrücklich verboten. Zudem muss jede Spielrunde mindestens fünf Sekunden lang dauern. Bei vielen Slots mussten daher künstliche Wartezeiten eingebaut werden. Das bremst natürlich den Spielfluss und damit den Spielspaß aus.Das sind einige der vielen Gründe, warum viele Spieler lieber in einem Casino ohne Oasis System spielen. Davon gibt es zum Glück jede Menge. Doch was hat es mit diesen Anbietern auf sich? Wer steckt dahinter und sind sie in Deutschland überhaupt legal?