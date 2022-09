Golden Entertainment Inc. (GDEN)

Sein Börsenwert liegt bei 1,3 Milliarden US-Dollar, während der Preis für eine einzelne Aktie nur bei 45,34 $ liegt. Darüber hinaus liegt das P/E-Verhältnis nur bei 7,7 für den Zeitraum von 12 Monaten. Je niedriger dieser Wert liegt, desto mehr Wert erhalten Anleger pro gezahlter Geldeinheit, da Profite an Teilhaber beispielsweise über Dividenden ausgeschüttet werden können. Dazu ist die Aktie in ihrem Wert um 220% gestiegen, wobei Anleger mit nur sehr geringen Verlusten über einen Jahreszeitraum zu verzeichnen hatten. Der lag durchschnittlich bei 0,4%.



MGM Resorts International (MGM)

MGM sollte weltweit hinlänglich bekannt sein. Zu MGM gehören nicht nur in Vegas Casino-Resorts sowie Hotels. Ein Teil der MGM-Gruppe konzentriert sich auch auf Entertainment in Form von Nachtclubs, Theaterproduktionen und im weiteren dazugehörigen Sinne auch Restaurants. Gerade Mitte Mai ist das Cosmopolitan von MGM gekauft worden, das ein Hotel mit 3.000 Zimmern sowie eine 10.000 Quadratmeter große Casinofläche hat.



Die Aktien für die MGM Resorts International liegen im Stückpreis nur bei 31,78 US-Dollar und haben ein P/E-Verhältnis von 10,3. Der Börsenwert von MGM Resorts International liegt bei insgesamt 13,5 Milliarden US-Dollar. Auch hier verbirgt sich eine Aktie mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.



Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)

Hilton Grand Vacations ist ebenso vor allem in der Hotelwelt ein starker Begriff. Zur Gruppe gehören weltweit vor allem Urlaubsresorts zu den beliebtesten Urlaubszielen. Dazu gehört unter anderem Las Vegas. Seien wir mal ehrlich, Las Vegas wird immer ein beliebter Urlaubsort sein und einmal sollte man in seinem Leben den Strip schon gesehen haben.



Dieses Jahr konnte Hilton Grand Vacations Inc. einen Nettoumsatz von 51 Millionen US-Dollar verzeichnen, was ein bedeutsamer Umschwung von 7 Millionen Nettoverlust im vergangenen Jahr ist. Insgesamt wuchs der Umsatz um 231,5%. Der Börsenwert von Hilton Grand Vacations liegt bei 5,2 Milliarden US-Dollar, sodass diese Aktie zu jenen mit dem schnellsten Wachstum gehört.



Playa Hotels & Resorts NV (PLYA)

Play Hotels & Resorts haben ihren Sitz in den Niederlanden, doch gehören der Gruppe vorwiegend in der Karibik und in Mexico All-Inclusive-Hotel Resorts. Dazu gehört natürlich auch allerhand Entertainment bei einem solchen Urlaub, was entsprechend auch ein integriertes Casino sein kann.



Nachdem das Unternehmen letztes Jahr einen Nettoverlust von 69,7 Millionen US-Dollar hinnehmen musste, hat es sich im ersten Quartal dieses Jahres bereits sehr gut erholt. Der Nettoumsatz lag bei 42,7 Millionen US-Dollar. Die Aktie liegt momentan nur bei 8,11 US-Dollar, das Unternehmen selbst hat einen Börsenwert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Da die einzelne Aktie momentan noch einen sehr geringen Wert hat, kann es sich durchaus lohnen, sie ins Portfolio aufzunehmen. Da ist in jedem Fall noch Luft nach oben und innerhalb eines Jahres hat sie die beste Performance unter den Casino-Aktien gezeigt. (01.09.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die Unternehmen, die sich auf Casinospiele konzentrieren, bieten in den unterschiedlichsten Umgebungen Spiele zur Unterhaltung an. Es können zwar richtige Casinos dabei sein, häufig handelt es sich dabei jedoch um richtige Resorts, zu denen ebenfalls Hotels gehören. Daraus ergibt sich bereits, dass hier Unternehmen mit einem Casino auf dem Vegas Strip dabei sind.Fragen Sie sich, in welche Casinos es sich an der Börse lohnt zu investieren und ob eventuell sogar Zamsino.com dabei ist? Die Antwort auf all Ihre Fragen werden Sie im Folgenden von uns erhalten.Die Aktie von Golden Entertainment Inc. gehört zu jenen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, mit dem besten Wachstum und sogar mit dem schnellsten Wachstum.Bereits im Mai konnte Golden Entertainment Inc. seine Ergebnisse zum ersten Vierteljahr des Jahres 2022 veröffentlichen. Sein Nettoeinkommen erhöhte sich um 239,6%, während das Unternehmen geringere Betriebskosten sowie eine höhere Steuerersparnis als im Vorjahr verzeichnen konnte.