Diese Änderungen bringt der Glücksspielstaatsvertrag 2021

Diverse Regeln zum Spielerschutz sind ein weiterer Gegenstand des Staatsvertrages und dürften zur Folge haben, dass das Online-Glücksspiel für weitere Menschen interessant wird. In der Konsequenz dürften die Umsätze in der Branche steigen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Entwicklungen zu spürbaren Kurssteigerungen bei den Casino-Aktien führen werden. Anbieter müssen sicherstellen, dass mit einer entsprechenden Verifizierung ausschließlich volljährige Personen einen Zugang zu den Angeboten haben. Darüber hinaus müssen Online-Veranstalter ein automatisiertes System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern etablieren.



Zu den weiteren Neuerungen zählt, dass bei Glücksspielen im Internet ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro gilt. Es wurde ein einheitliches Spieler-Sperrsystem eingeführt, das spielformübergreifend und länderübergreifend zur Anwendung kommt. Neben dem jeweiligen Spieler können Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen eine zeitweise Sperrung bewirken. Betreiber von Online-Casinos sind verpflichtet, einen sogenannten "Notfallbutton" anzubieten, der nach einem Klick für 24 Stunden eine Nutzung des Angebotes ausschließt.



Sämtliche Maßnahmen erhöhen nicht nur die Sicherheit für die Spieler, sondern auch das Ansehen und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Dies dürfte in den nächsten Monaten und Jahren auch an den Aktienkursen von den Anbietern abgelesen werden können.



Die strengen Anforderungen an die Anbieter

Seitens der Anbieter sind strenge Anforderungen zu erfüllen, ehe sie eine Glücksspiellizenz erhalten können. Dies dient in erster Linie dem Spielerschutz, wirkt sich aber zusätzlich auf die Sicherheit der Anleger aus. Für eine dauerhafte Geschäftstätigkeit muss der Anbieter über genügend Eigenmittel verfügen. Entsprechende Nachweise sind bei der Beantragung einer Glücksspiellizenz vorzulegen. Nach den besonderen Erlaubnisvoraussetzungen für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker sind die zum weitergehenden Schutz der Spieler notwendigen Versicherungen abzuschließen.



Der Anbieter muss grundsätzlich seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben. Zudem müssen Schnittstellen zur Prüfung sämtlicher Spielvorgänge in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden.



Bei dem Erlaubnisverfahren ist neben einem Wirtschaftlichkeitskonzept auch ein Sozialkonzept einzureichen. Zusätzlich ist ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen, welches mitunter dem Schutz von personenbezogenen Daten dient. (11.07.2022/ac/a/m)









