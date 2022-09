Cashflow, was ist das?

Wie kann man den Cashflow steigern?

1. Möglichkeit: Einnahmen erhöhen

2. Möglichkeit: Verluste und Kosten senken bzw. optimieren

Ebenfalls ein logischer Schritt für die Verbesserung des Cashflows ist die Senkung der Kosten. Schauen Sie sich Ihre Fixkosten an und überlegen Sie, wo man Geld einsparen kann. Gibt es vielleicht eine günstigere Autoversicherung? Einen anderen Mobilfunkanbieter oder Tarif, mit dem man weniger bezahlt, aber mehr oder dieselbe Leistung bekommt? Vielleicht gibt es auch Abonnements oder Zeitschriften, die Geld kosten, aber nicht mehr benötigt werden. Viele Menschen bekommen täglich die Tageszeitung, lesen sie jedoch nur am Wochenende.



Außerdem bietet es sich an, die variablen Kosten zu überprüfen. Wie hoch diese sind, ist bei jedem Menschen anders. Gerade hier gibt es jedoch viel Spielraum. Muss es wirklich jeden Morgen der Kaffee von der Tankstelle sein, oder kann man den Kaffee auch von zu Hause mitnehmen? Müssen Frühstück und Mittagessen im Restaurant erfolgen, oder kann man Essen mitnehmen oder vielleicht in der Kantine im Betrieb essen? Vielleicht kann man sich beim Fahren mit anderen Kollegen abwechseln. So fährt jeder weniger und spart Geld. All das sind Möglichkeiten, um die Kosten zu senken.



3. Möglichkeit: Kostenlose Angebot gewinnbringend nutzen

Viele Anbieter stellen Interessenten und Neukunden lukrative Testangebote zur Verfügung und können, geschickt eingesetzt, ebenfalls dazu beitragen, den Cashflow zu verbessern. Sportwetten und Online-Casinos sind hier beliebte Projekte. Viele bieten Gratiswetten, kostenloses Erstguthaben oder interessante Bonusangebot an, die lukrativ sind und die man nicht vernachlässigen sollte. Interesse? Dann versuchen Sie doch einfach mal Ihr Glück mit diesen 50 Freispielen ohne Einzahlung.



4. Optimieren Sie Abläufe und sonstige Kosten

Viele Kosten können gespart werden, indem man sonstige Abläufe und Ausgaben optimiert. So kann man sich zum Beispiel bei den Lieferanten umschauen, ob es günstigere Anbieter gibt oder mit diesen einen neuen Deal ausarbeiten. Unter Umständen ist es auch sinnvoll, Leasingverträge zu überprüfen und ggf. Kredite umzuschulden, um an bessere Konditionen zu kommen. Planen Sie bestimmte Projekte, zum Beispiel einen Umbau oder eine Renovierung bzw. den Bau eines Hauses, dann lohnt es sich zu schauen, welche Subventionen und Möglichkeiten der Steuererleichterung es gibt. Hier bietet der Staat mitunter einige Hilfen und Anreize an, die Sie in diesem Fall nutzen können. Es lohnt sich also, hier im Vorfeld ein wenig zu schauen und sich zu informieren.



Zusammenfassung und Fazit

Den Cashflow zu verbessern ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht auf den ersten Blick zu sein scheint. Wichtig ist lediglich, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und mit den Möglichkeiten vertraut macht. Wirklich erfolgreich ist man aber vor allem auch dann, wenn man bereit ist, selbst vielleicht einige Abstriche zu machen. Machen Sie sich zum Beispiel die Mühe, Ihren Kaffee am Morgen selbst zu kochen, dann haben Sie zwar etwas mehr Arbeit, aber sparen sich ca. zwei bis drei Euro pro Tag an Ausgaben ein.



Gerade in schwierigen Zeiten sind stabiles Kapital und ein solider Cashflow wichtig. Insbesondere dann, wenn man neue Investitionen tätigen möchte. Das geht aber nur, wenn man auch selbst sich etwas Mühe macht und seinen Teil dazu beiträgt. Viele Dinge werden erfahrungsgemäß im Alltag bezahlt, die gar nicht oder nur selten genutzt werden. Im Falle der Tageszeitung etwa kündigt man in so einem Fall besser das Abo und kauft die Zeitung, wenn man Zeit und Lust zum Lesen hat, einmal selbst. Sie kommt dann nicht allein nach Hause, aber dafür werden Kosten gespart. Viele Kleinigkeiten zusammen können maßgeblich dazu beitragen, den Cashflow zu steigern und die wirtschaftliche Lage zu verbessern. (13.09.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Zeiten der wirtschaftlichen Krise und finanziellen Engpässe ist es wichtiger denn je, mit dem Kapital Haus zu halten, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu drücken. Dazu gehört aber auch, den Cashflow zu steigern. Denn nur so ist es möglich, Investitionen zu steigern und Geld für neue Projekte auszugeben. Wie man den Cashflow steigern kann, darum geht es hier. Cashflow ist Englisch und bedeutet auf Deutsch etwa so viel wie Geldfluss oder Geldbewegung. Der Begriff bezeichnet den Verlauf von Einnahmen und Ausgaben einer Privatperson oder auch eines Unternehmens. Der Cashflow ist ferner ein wichtiger, erster Indikator dafür, wie es um die Finanzen steht. Gibt es mehr Ausgaben als es Einnahmen gibt und hält dieser Zustand über längere Zeit hinweg an, dann ist klar, dass es finanziell nicht gut aussieht und dass die Einnahmen die Kosten nicht decken können, also das Kapital schrumpft.Möchte also sein Einkommen verbessern und neue Investitionen in Angriff nehmen, dann ist ein erster Schritt die Optimierung des Cashflows. Hierfür gibt es diverse Möglichkeiten, die sich teils sogar relativ einfach implementieren lassen. Wie genau das geht, das zeigt dieser Abschnitt.Es klingt offensichtlich, aber ist dennoch meist leichter gesagt, als getan. Die einfachste Möglichkeit, um den Cashflow zu erhöhen, ist eine Erhöhung der Einnahmen selbst. Wer mehr verdient, hat auch mehr Geld und entsprechend einen höheren Cashflow. Aber das ist noch nicht alles. Man kann auch höhere Einnahmen haben, ohne dass man mehr Geld verdient.Befinden Sie sich im Besitz von Vermögenswerten, dann kann man versuchen, den Wert von diesen zu erhöhen. Natürlich ist bei ausreichendem Kapital auch die Anschaffung von neuen Vermögenswerten eine Alternative. Darüber hinaus bietet es sich an, die Versteuerung zu überprüfen. Hier kann man mit einem bisschen Arbeit und mit einem guten Steuerberater unter Umständen viel Geld einsparen. Wer Vermögenswerte besitzt oder verheiratet ist, der kann sich zum Beispiel auf steuerliche Vorteile freuen. Hier lohnt es sich, einmal genau zu schauen.