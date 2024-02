NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

75,47 USD -6,16% (28.02.2024, 22:00)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (29.02.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carvana-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) charttechnisch unter die Lupe.Gebe es in der laufenden Aufwärtsbewegung noch Titel, die dem Aufschwung hinterherhinken und deshalb möglicherweise noch Nachholpotenzial aufweisen würden? Die Antwort sei ja! Ein aktuelles Beispiel für einen Vertreter dieser Zunft stelle die Carvana-Aktie dar.Über einen Zeitraum von gut zwei Jahren habe sich hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt, welche nun mit dem Sprung über die Hochpunkte bei rund 60 USD endgültig abgeschlossen worden sei. Bestätigt werde der beschriebene Ausbruch durch das jüngste MACD-Kaufsignal. Aber auch die Umsatzentwicklung unterstreiche den Trendwendecharakter der diskutierten Umkehrformation. Konservativ ermittelt, halte die o.g. S-K-S-Formation ein kalkulatorisches Kursziel von rund 100 USD bereit. Im Bereich dieser Anlaufmarke habe die Aktie bereits in der Vergangenheit des Öfteren wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Um die diskutierte Trendwende nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das aktuelle Wochentief bei 66,97 USD nicht mehr zu unterschreiten. Auf dieser Basis können deshalb neue Longengagements abgesichert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)