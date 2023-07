Börsenplätze Carvana-Aktie:



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine der heißesten Aktien sei seit ihrem Mai-Tief um mehr als 400 Prozent in ihrem Wert gestiegen: Carvana. Die Meme-Aktie des Onlinehändlers für Gebrauchtwagen habe somit eine beeindruckende Erholungsrally hingelegt, die aus charttechnischer Sicht sogar weitergehen könnte. Dafür würden zwei Indikatoren sprechen.Anfang Mai habe die Carvana-Aktie noch bei gerade einmal 6,84 Dollar notiert, mittlerweile befinde sich der Kurs bei über 36 Dollar. Ein gigantisches Kursfeuerwerk innerhalb von nur zwei Monaten.Möglich hätten dies EBITDA-Prognosen von über 50 Millionen US-Dollar für das nächste Quartal im Zuge eines Kostensenkungsprogramms gemacht. Positive Nachrichten nach schwierigen Zeiten - Ende des vergangenen Jahres habe sich Carvana aufgrund des Hochzinsniveaus noch kurz vor der Insolvenz befunden.Nun gelte es, das September-Hoch 2022 bei 42,56 Dollar nachhaltig zu überwinden. Dies würde den Weg zum August-Hoch 2022 bei 58,14 Dollar mit einem Kurspotenzial von gut 60 Prozent freimachen.Die Carvana-Aktie bekomme von technischer Seite Rückenwind. Risikofreudige Trader greifen zu und sichern sich mit einem Stopp bei 28 Dollar ab, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link