Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:

41,42 EUR +1,02% (24.07.2023, 12:32)



NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

45,62 USD -2,38% (21.07.2023, 22:00)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (24.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von Analyst Seth Basham von Wedbush Securities:Seth Basham, Analyst von Wedbush Securities, erhöht das Kursziel für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) von 1 auf 40 USD.Das Unternehmen stelle fest, dass die Ergebnisse von Carvana für das zweite Quartal deutlich über den Erwartungen für das bereinigte GPU und EBITDA gelegen hätten, dass das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal positiv ausgefallen sei und dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion mit den Inhabern unbesicherter Anleihen angekündigt habe, um diese in besicherte Anleihen mit höheren Zinssätzen, aber PIK-Merkmalen umzuwandeln, während gleichzeitig 350 Mio. USD an Eigenkapital zur Rückzahlung der unbesicherten Anleihen von 2025 aufgebracht worden seien.Wedbush sehe einige positive Aspekte in den Ergebnissen, mit Hinweisen auf eine zugrunde liegende Verbesserung in einigen Einzelhandelsgeschäften und Gebühren für den Versand von Autos an Kunden, sehe aber den größten Teil des Aufschwungs beim EBITDA als nicht haltbar an, aufgrund von vorübergehenden Vorteilen aus dem Verkauf von rückständigen Kreditverkäufen und einer günstigen Marktpreisdynamik.Seth Basham, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Carvana weiterhin mit "underperform" ein. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie: