NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

39,68 USD +0,56% (11.08.2023, 16:33)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (11.08.2023/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Robert W. Baird erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA).Das US-Unternehmen habe die bereinigte EBITDA-Prognose für das dritte Quartal als Ergebnis der Verbesserung der operativen Trends innerhalb des Quartals und der jüngsten Kreditverkäufe erhöht, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Unter der Annahme, dass sich die steigende Effizienz als nachhaltig erweise und der ABS-Markt offen bleibe, erwarte man eine Verbesserung hin zu einem positiven freien Cashflow, obwohl dies eine erhebliche operative Disziplin und einen bedeutenden Anstieg der Einzelhandelsumsätze erfordere.Robert W. Baird hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Carvana-Aktie bestätigt und das Kursziel von 10 auf 45 USD angehoben. (Analyse vom 10.08.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:36,02 EUR +0,17% (11.08.2023, 16:31)