Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:

41,42 EUR +1,02% (24.07.2023, 12:32)



NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

45,62 USD -2,38% (21.07.2023, 22:00)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (24.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von Analyst Rajat Gupta von J.P. Morgan Securities:Rajat Gupta, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht das Kursziel für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) nach den besser als erwarteten Q2-Ergebnissen von 10 auf 15 USD.Rajat Gupta werte den Umtausch der Schulden und die gleichzeitige Kapitalerhöhung als "bedeutendes Plus" für Carvana auf kurze Sicht, da sie die Fälligkeiten der Schulden des Unternehmens verlängern, das vordere Ende entlasten und gleichzeitig die Cash-Zinskosten in den ersten zwei Jahren deutlich senken würden.Die Struktur der neuen Schulden, insbesondere die hohen Kuponzahlungen in den ersten beiden Jahren, würden das Unternehmen jedoch in drei Jahren in eine ähnliche Lage versetzen, wenn es nicht zu einem bedeutenden Umschwung im Geschäft komme, so der Analyst in einer Research Note.Um die Aktie konstruktiv zu bewerten, benötige JP Morgan "viele weitere Beweise" für die Fähigkeit von Carvana, die Wirtschaftlichkeit der Einheiten aufrechtzuerhalten und die Fixkosten zu senken, wenn das Unternehmen beschließe, zum Wachstum zurückzukehren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carvana-Aktie: