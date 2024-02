NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA).Die Einheiten, der Umsatz und das EBITDA des Unternehmens seien verfehlt worden und während das Management die Einheiten für das GJ24 unterhalb der Street-Grenze angesetzt habe, habe der viel stärkere EBITDA-Ausblick alles übertrumpft und treibe den Short Squeeze an, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Online-Gebrauchtwagenhändler weise weiterhin eine überdurchschnittliche Verbesserung des Bruttogewinns pro Einheit auf und gebe den Bullen die Hoffnung, dass sie an der Schwelle zu einer größeren Rückkehr zum Volumenwachstum stehe, obwohl das Wachstum pro Einheit wahrscheinlich während des gesamten GJ 2024 bescheiden bleiben werde.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Carvana-Aktie bestätigt und das Kursziel von 24 auf 45 USD angehoben. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:61,45 EUR -3,83% (26.02.2024, 15:22)