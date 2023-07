NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (14.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) von "neutral" auf "underweight" zurück.J.P. Morgan sei der Ansicht, dass sich die Bewertung von Carvana "wieder einmal deutlich von den Fundamentaldaten abgekoppelt hat". Die aktuelle Bewertung basiere auf einer stärker als erwarteten Rückkehr zum Wachstum und der damit verbundenen operativen Hebelwirkung im Jahr 2024 und darüber hinaus, wovon die Analysten heute wenig überzeugt seien. Sie würden einen Mangel an Unterstützung durch die Gebrauchtwagenindustrie aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Druck auf die Erschwinglichkeit sehen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Carvana-Aktie von "neutral" auf "underweight" herab. Das Kursziel laute 10,00 USD. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:32,72 EUR -2,50% (14.07.2023, 10:36)