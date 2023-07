NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

45,62 USD -2,38% (21.07.2023)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (24.07.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von Piper Sandler:Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) von "overweight" auf "neutral" zurück.Die Q2-Ergebnisse "übertrafen fast jede Kennzahl", und die Umstrukturierungsvereinbarung, die 90% der ausstehenden Schulden umfasse, habe einen Großteil des Fortführungsrisikos gemildert, so der Analyst. Eine höhere Bewertung von Carvana würde jedoch eine Änderung der langfristigen Volumenprognose von Piper erfordern. Während die jüngsten operativen Verbesserungen das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens stärken würden, eine beständige Rentabilität zu erreichen, würden sie keine Änderung der langfristigen Marktanteilserwartungen für Gebrauchtwagen rechtfertigen. Der Analyst stufe den Titel nach der 20%-igen Rally herab.Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Carvana von "overweight" auf "neutral" herab. Das Kursziel werde von 29,00 auf 48,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:41,28 EUR +0,68% (24.07.2023, 11:31)