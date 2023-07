Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:

22,78 EUR -3,96% (05.07.2023, 16:08)



NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

24,7419 USD -4,10% (05.07.2023, 15:55)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (05.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von Analyst Alexander Potter von Piper Sandler:Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, wiederholt das Rating "overweight" für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA).Laut dem Analysten hätten sich die E-Commerce-Aktien der Automobilbranche im Jahr 2023 "hervorragend entwickelt". Zyklische Erwägungen dürften eine Rolle spielen, da die Anleger nach den weit verbreiteten Schließungen von Autofabriken in den Jahren 2020 bis 2022 einen Aufschwung erwarten würden, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen sage, dass das zweite Quartal voraussichtlich das "beat-and-raise"-Quartal sein werde, was seine Schätzungen und Ziele nach oben treibe. Carvana, das von Piper als "einzigartiger Fall" bezeichnet werde, sei die einzige mit "overweight" bewertete Aktie in der Gruppe.Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, bekräftigt das Rating "overweight" für die Aktie von Carvana. Das Kursziel werde von 21 auf 29 USD angehoben. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie: