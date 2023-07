NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

45,62 USD -2,38% (21.07.2023)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (24.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA).Nach den Q2-Ergebnissen, in dem Carvana verbesserte Trends bei den Stückzahlen verzeichnet, ein positives EBITDA erzielt und eine Vereinbarung mit den Anleihegläubigern angekündigt habe, die die Liquiditätslage des Unternehmens verbessert habe, sei Citi zunehmend positiv für den Turnaround. Carvana habe sein Einzelhandelsinventar angepasst, die Beschaffung von Kundenfahrzeugen verbessert und die Stückkosten gesenkt, während man den zweiten Schritt des Turnarounds beginne. Darüber hinaus reduziere Carvanas neue Vereinbarung über den Austausch von Schulden den Zinsaufwand um 430 Millionen Dollar im ersten und zweiten Jahr und verschiebe die Fälligkeiten, so Citi.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, bewertet die Carvana-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 25,00 auf 50,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:41,28 EUR +0,68% (24.07.2023, 11:42)