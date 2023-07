NYSE-Aktienkurs Carvana-Aktie:

55,80 USD +40,20% (19.07.2023)



ISIN Carvana-Aktie:

US1468691027



WKN Carvana-Aktie:

A2DPW1



Ticker-Symbol Carvana-Aktie:

CV0



NYSE-Symbol Carvana-Aktie:

CVNA



Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brad Erickson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) von "sector perform" auf "underperform" zurück.Die "besseren" Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal, die Umstrukturierung der Schulden und der neu ermöglichte Zugang zu Eigenkapital verringerten die Liquiditätsrisiken, was ein "großer Vorteil für die Aktie" sei, so der Analyst. Dennoch bleibe RBC bei der Herabstufung der Aktie bei den Fundamentaldaten. Erickson sei der Ansicht, dass die langfristigen Margenverbesserungen von Carvana jetzt wahrscheinlich "überbewertet" seien und dass eine schnellere Rückkehr zum Wachstum wahrscheinlich notwendig sei, um die Schuldenkosten zu decken. Eine erhebliche Verwässerung und eine wachsende Schuldenlast nach der Umstrukturierung seien "wahrscheinlich". Der Analyst erwarte, dass sich die Aktie und die gemessenen Fundamentaldaten mit der Zeit annähern würden, wenn die kurzfristige Volatilität nachlasse.Brad Erickson, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Carvana von "sector perform" auf "underperform" herab. Das Kursziel werde von 9,00 auf 30,00 USD angehoben. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Carvana-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carvana-Aktie:50,40 EUR +1,04% (20.07.2023, 14:36)