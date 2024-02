Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Wort Achterbahnfahrt sei eine starke Untertreibung für das Kursverhalten der Carvana-Aktie. Vom Corona-Tief bis zum Allzeithoch habe sie 1.600 Prozent zugelegt und ihren Wert anschließend auf ein Hundertstel reduziert. Seit mehr als einem Jahr gebe das Papier wieder ordentlich Gas und springe am Freitag nach den jüngsten Quartalszahlen weitere 30 Prozent an.Das EBITDA habe im vierten Quartal bei 60 Millionen Dollar gelegen und damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen ein wenig übertroffen. Die bei Bloomberg gelisteten Experten hätten mit einem Ergebnis von 58,6 Millionen Dollar gerechnet.Der Umsatz habe 2,42 Milliarden Dollar betragen und damit etwas unter den Erwartungen gelegen. Von Unternehmensseite habe es zwar geheißen, "das makroökonomische und branchenbezogene Umfeld bleibe unsicher". Dennoch habe der Online-Autohändler für das erste Quartal ein bereinigtes EBITDA "deutlich über" 100 Millionen Dollar prognostiziert.Der US-Konzern habe in den letzten Quartalen die Kosten gesenkt und einige Schulden umstrukturiert, um die Zinszahlungen zu senken. Das sei nach einer missglückten Expansion vor einigen Jahren allerdings auch dringend notwendig gewesen, um finanziell wieder Fuß zu fassen und das Wachstum wieder aufzunehmen.Von einer Vervielfachung bis hin zu einem Fast-Totalverlust in jeweils nur wenigen Monaten sei aufgrund der extremen Volatilität bei der Carvana-Aktie seit 2020 alles drin gewesen. Das Papier sei deshalb ausschließlich eine Spielwiese für Zocker, aber keinesfalls für langfristig orientierte Anleger.Michael Diertl von "Der Aktionär" rät deshalb Abstand von Carvana zu halten. (Analyse vom 23.02.2024)