Kurzprofil Carvana Co.:



Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, ein Fahrzeug zu recherchieren und zu identifizieren, es mit der unternehmenseigenen 360-Grad-Fahrzeugbildtechnologie zu inspizieren, Finanzierung und Garantieleistungen zu erhalten, das Fahrzeug zu kaufen und die Lieferung oder Abholung von ihrem Desktop oder mobilen Geräten aus zu planen. (10.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carvana-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carvana Co. (ISIN: US1468691027, WKN: A2DPW1, Ticker-Symbol: CV0, NYSE-Symbol: CVNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag gehe es an der Wall Street für die Aktien der Elektroautobauer Fisker und Lucid sowie für den Gebrauchtwagenhändler Carvana mit dem Gesamtmarkt nach oben. Doch obwohl die Papiere aller drei US-Unternehmen zum Wochenauftakt weiter zulegen würden, sollten Anleger keine voreiligen Schlüsse ziehen und diese wichtige Börsenweisheit nicht vergessen.Konkret habe Carvana am Montag die Liste der zehn meistverkauften gebrauchten Elektroautos in den USA im ersten Halbjahr 2023 veröffentlicht. Platzhirsch sei demnach weiter das Model 3 von Tesla, gefolgt vom Nissan LEAF sowie dem BMW i3.Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, dass laut einer Cox-Automotive-Studie vom Juni 2023 Käufer von Elektrofahrzeugen zu 87 Prozent für eine überwiegend digitale Kauferfahrung bereit seien und 51 Prozent der Autokäufer ein Elektrofahrzeug in Erwägung ziehen würden, stelle die Erschwinglichkeit für viele Käufer weiterhin ein großes Hindernis dar.Da Carvana laut eigenen Angaben mehr als 46 Elektroauto-Marken und -Modelle anbiete, wobei der Verkaufspreis von mehr als 40 Prozent der E-Autos unter 25.000 US-Dollar liege, verwundere es nicht, dass der Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen des AutoNation-Rivalen in den letzten fünf Jahren um 786 Prozent gestiegen sei. Das Carvana-Papier setze seine Erholungsrally mit einem Plus von rund 13 Prozent fort.Bei die guten Nachrichten aus dem E-Auto-Segment würden auch der Lucid-Aktie ein Plus von rund sechseinhalb Prozent bescheren. Nachdem das Papier bereits den GD50 bei 6,99 Dollar verteidigt habe, könnte heute die 100-Tage-Linie bei 7,63 Dollar zurückerobert werden, sofern der Schlusskurs oberhalb dieser Marke liege.Auch wenn Carvana, Fisker und Lucid heute zu den großen Gewinnern an der Wall Street zählen würden, sollten Anleger die Börsenweisheit "Die Flut hebt alle Boote, auch die mit Löchern im Rumpf" im Hinterkopf behalten. Mittel- und langfristig betrachtet seien die heutigen Kursgewinne nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wie ein Blick auf den Performancevergleich zeige.Aus Sicht des "Aktionär" sollten nur risikobereite Anleger bei Lucid einsteigen. Statt Carvana und Fisker sind hingegen AutoNation und BYD zu favorisieren, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 10.07.2023)