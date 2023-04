Mit der Stahlsparte von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+5,4%) stehe ein weiteres Filetstück deutscher Wirtschaftsgeschichte vor einem möglichen Verkauf. Nachdem sich die erst vor kurzem aus dem Unternehmen ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende Martina Merz immer wieder für eine Verselbstständigung der Stahlsparte stark gemacht habe, dürfte Berichten zufolge nun die arabische Emirates Steel Arkan einen Blick auf den Bereich geworfen haben. Eine Stellungnahme seitens der beiden Unternehmen stehe aus.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (+2,8%) gebe eine 30%-Beteiligung an Südewo ab, die rund 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg vermiete. Der Veräußerungserlös liege mit EUR 1 Mrd. nur um 5% unter dem Buchwert und decke den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig ab. Insgesamt wolle sich Vonovia nach Jahren der Expansion von 66.000 Wohnungen im Wert von rund EUR 13 Mrd. trennen, was im gegenwärtigen Umfeld nicht unmöglich, aber sicherlich mühsamer geworden sei.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe im ersten Quartal unter dem Strich EUR 1,16 Mrd. nach EUR 1,06 Mrd. im Vorjahresquartal verdient, womit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 977 Mio. übertroffen worden seien.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe heute seine finalen Geschäftszahlen zum Auftaktquartal 2023 vorgelegt. Wie bereits berichtet, habe man wegen der schwächeren Nachfrage unter den geringeren Absatzmengen gelitten, halte aber dennoch an den Zielen für das Gesamtjahr fest.



Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) habe im Q1 2023 gegenüber dem Vorjahr zwar einen Gewinnrückgang um 86% verzeichnet, rechne aber mit einer Erholung im zweiten Halbjahr. (27.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die britische Wettbewerbsbehörde sprach sich gegen die USD 69 Mrd.-schwereÜbernahme von Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) durch Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die beiden Unternehmen hätten in einer Stellungnahme rechtliche Schritte gegen die Entscheidung angekündigt und wollten die Transaktion weiter verfolgen. Eine Entscheidung seitens der EU-Wettbewerbsbehörde werde für den 22. Mai erwartet. In den USA habe sich ebenfalls Widerstand seitens der Wettbewerbshüter geregt. Während die Aktie von Activision Blizzard um rund 12% nachgegeben habe, seien die Papiere von Microsoft im Lichte starker Quartalszahlen um mehr als 7% vorgerückt.Der US-amerikanische Klimaanlagenhersteller Carrier Global (ISIN: US14448C1045, WKN: A2P1UY, Ticker-Symbol: 4PN, NYSE-Symbol: CARR) (-4,0%) kaufe große Teile des deutschen Familienunternehmens Viessmann. Dabei gehe es insbesondere um das Kerngeschäft mit Wärmepumpen in der Sparte "Viessmann Climate Solutions", welches zuletzt 85% zum Umsatz des 106 Jahre alten Unternehmens beigesteuert habe und nun für EUR 12 Mrd. den Besitzer wechseln werde. Während Konzernchef Max Viessmann den Zusammenschluss als notwendig für die Expansion des Wärmepumpen-Geschäfts erachte und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck der Übernahme grundsätzlich positiv gegenüberstehe, würden Kritiker in dem Verkauf einen weiteren Schritt in Richtung mehr Abhängigkeit Deutschlands bei Energiewende-Technologien sehen. Einst habe Deutschland etwa auch bei Photovoltaik weltweit als Technologieführer gegolten und diese Rolle nach und nach an chinesische Hersteller abgegeben, welche sodann von der Entwicklungsarbeit der Deutschen profitieren würden.