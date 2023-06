Börsenplätze Carrier Global-Aktie:



ISIN Carrier Global-Aktie:

US14448C1045



WKN Carrier Global-Aktie:

A2P1UY



Ticker-Symbol Carrier Global-Aktie:

4PN



NYSE-Symbol Carrier Global-Aktie:

CARR



Kurzprofil Carrier Global Corporation:



Die Carrier Global Corporation (ISIN: US14448C1045, WKN: A2P1UY, Ticker-Symbol: 4PN, NYSE-Symbol: CARR) ist ein führender Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Heizung, Belüftung und Klimaanlagen, Kühlsysteme sowie Brandschutz und Sicherheit. (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carrier Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carrier Global Corporation (ISIN: US14448C1045, WKN: A2P1UY, Ticker-Symbol: 4PN, NYSE-Symbol: CARR) weiterhin zu kaufen.Freude bei Carrier Global: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe keine Einwände gegen den Verkauf des Wärmepumpen-Geschäfts von Viessmann an den US-Konzern. Das Wirtschaftsministerium habe Viessmann im Rahmen einer Investitionsprüfung eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt, wie eine Sprecherin am Freitag in Berlin gesagt habe.Die Unbedenklichkeitsbescheinigung werde demnach unter der Maßgabe erteilt, dass die durch die Erwerbsparteien vereinbarten Klauseln zur Standortsicherung eingehalten würden. Diese seien die maßgebliche Entscheidungsgrundlage. Das Ministerium gehe davon aus, dass sich die beiden Parteien an die Klauseln hielten, habe die Sprecherin gesagt. Andernfalls würde das Ministerium wieder in eine Prüfung einsteigen.Der hessische Heizungsbauer Viessmann habe im April angekündigt, seine Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global zu verkaufen. Dieser habe den Preis auf 12 Milliarden Euro beziffert. Beide Seiten hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, habe Viessmann mitgeteilt. So seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert und Allendorf an der Eder in Hessen für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt.An der Börse komme die solide operative Entwicklung bei Carrier Global gut an. Die Aktie befindet sich in einer starken Verfassung und bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Carrier Global Corporation. Der Stoppkurs könne bei 34,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link