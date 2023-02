Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

18,26 EUR +2,73% (24.02.2023, 17:35)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (27.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Carrefour: Ein wenig Hoffnung - ChartanalyseDie jüngsten Quartalszahlen von Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) sorgten in der Aktie Mitte Februar für einen kräftigen Kurssprung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe fast zweistellig zugelegt und dabei auch den Preisbereich bis hin zu 17,70 EUR überwunden. Dieser Preisbereich habe nicht nur im vergangenen Jahr eine wichtige Widerstandszone dargestellt. Bereits seit 2018 würden Anleger diesen meiden und ihre Käufe in diesem Bereich zurückhalten. Das habe in der Vergangenheit immer wieder für Korrekturen und zum Teil mittelfristige Abwärtstrends gesorgt.Mit Argusaugen aber auch mit ein wenig Hoffnung würden Anleger momentan das Kursgeschehen in Carrefour verfolgen. Laufe es für diese weniger erfolgreich, stelle sich der aktuelle Ausbruch über 17,70 EUR erneut als Fehlsignal heraus. In diesem Fall dürfte es in den kommenden Wochen zu Abgaben auf 17 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 16-15,50 EUR kommen. Sollte es in den nächsten Tagen aber einen Schlusskurs oberhalb von 18,50 EUR geben, könnte sich tatsächlich ein Aufwärtstrend etablieren. Damit ließe man den großen Widerstandsbereich der letzten Jahre hinter sich und die Aktie habe Potenzial auf 20-21 EUR. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:18,425 EUR +0,66% (27.02.2023, 08:38)