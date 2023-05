Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (08.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden und dabei hauchdünn die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke überwunden. Auch zum Wochenauftakt lägen die Papiere des weltgrößten Kreuzfahrt-Anbieters im vorbörslichen US-Handel im Plus. Stützen dürften die jüngst guten Zahlen eines Konkurrenten sowie die übergeordnet guten Branchen-Aussichten.Royal Caribbean ( ISIN LR0008862868 WKN 886286 ) habe nämlich jüngst erfreuliche Kennziffern vorgelegt. Statt der erwarteten 70 Cent Verlust pro Aktie habe das US-Unternehmen lediglich Miese in Höhe von 23 Cent ausgewiesen. Zudem seien auch umsatzseitig die Markterwartungen geschlagen worden. Und: Die Amerikaner hätten ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und würden jetzt einen (bereinigten) Gewinn zwischen 4,40 und 4,80 Dollar je Aktie erwarten. Ursprünglich habe ein Überschuss in einer Spanne von 3,00 bis 3,60 Dollar im Raum gestanden. Kurz zuvor habe bereits der Rivale und die weltweite Nummer Drei, Norwegian Cruise , den 2023er Ausblick erhöht.Auch der Branchenverband CLIA habe jüngst Zuversicht verbreitet. Die Kreuzfahrtindustrie werde 2023 die Krise endgültig hinter sich lassen, heiße es. Für den größten europäischen Markt Deutschland erwarte man eine "postpandemische Konsolidierungsphase" und die Rückkehr zu einem soliden Wachstum. Nach Angaben des Verbands sei die Nachfrage auf dem deutschen Markt 2022 auf 1,876 Millionen Passagiere gewachsen. "Das Marktvolumen nähert sich dem Niveau vor Corona mit 2,6 Millionen Passagieren im Jahr 2019 weiter an."Carnival dürfte als Marktführer von dem absehbaren Reiseboom überproportional profitieren. Zugleich sollten sich diese derzeit sehr hohe Nachfrage nach Kreuzfahrten auch in den kommenden Quartalszahlen (22. Juni) widerspiegeln.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. Mutige Anleger mit Risikobewusstsein könnten noch aufspringen. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link