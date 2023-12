NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,82 USD +1,08% (12.12.2023, 22:00)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (13.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) weiterhin mit "overweight" ein.Das fundamentale Umfeld für Kreuzfahrten bleibe solide mit einer Wiederbeschleunigung in den letzten sechs Wochen, so J.P. Morgan in einer Research Note. Die Arbeit des Unternehmens deute darauf hin, dass der gesamte adressierbare Markt für die Kreuzfahrtindustrie nach der Pandemie mit einem Wertbeitrag von mehr als 35% gegenüber landgestützten Alternativen erweitert werde.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Carnival nach wie vor mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 19 auf 21 USD. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:16,40 EUR -0,67% (13.12.2023, 12:36)